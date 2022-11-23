Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства

Пациентов с первыми признаками онкологии в Челябинской области будет выявлять сеть специализированных центров. Это Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В регионе их будет 16.

Что они из себя представляют – показал и рассказал главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Челябинской области Дмитрий Ростовцев на примере ЦОАП в Ленинском районе Челябинска, действующий на базе поликлиники ОКБ №2.

Этот центр работает с лета и принимает порядка 2500 человек в месяц. Здесь пациенты проходят полную диагностику, в арсенале врачей 30 видов исследований от рентгенографии и УЗИ до биопсии всех видов. От начала исследования до конечного результата - две недели. При подтверждении онкологического диагноза пациента направляют в диспансер, где врачебный консилиум определяет лечение.

«Пока здесь проводят только обследование, но со следующего года начнут и лечение, - рассказал руководитель Центра Юрий Готовцев. - Здесь уже есть всё необходимое оборудование для проведения цикла лекарственной терапии. У нас есть и персонал, врачи, которые могут и умеют это делать. Пока мы занимаемся, в основном, только диагностикой и диспансерным наблюдением пациентов, которые состоят у нас на учёте. В промежутках между химиотерапией они приходят сюда, мы корректируем все сопутствующие нежелательные реакции после проведения химиотерапии».

Сейчас в регионе работают десять таких центров, до конца года, в декабре, откроется еще два - в Копейске и Магнитогорске. В конце следующего года еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи заработают в Аше, Кыштыме, Троицке и Металлургическом районе Челябинска

Преимущество сети ЦАОП – в территориальном закреплении населения, по месту жительства.

В настоящее время получать квалифицированную помощь в диагностике и лечении онкологических заболеваний пациенты могут в ЦАОП на базе следующих медучреждений:

Клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Челябинск;

Городская клиническая больница №1, г. Челябинск;

Центральная клиническая медико-санитарная часть;

Медицинский центр "Лотос" г. Златоуст;

Медицинский центр "Лотос" г. Челябинск;

Областная клиническая больница №3 г. Челябинск;

Городская клиническая больница №8 г. Челябинск;

Областная клиническая больница №2;

Городская больница N 1 им. И. Дробышева Магнитогорск;

Городская больница N 2 Миасс.

Как все же не стать клиентом такого центра, совет для читателей «Урал-Пресс-Информ» дал Дмитрий Ростовцев: придерживаться здорового питания и образа жизни, регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу при первых симптомах.