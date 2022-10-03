Часть детсадов, школ и домов Челябинской области остаются без тепла

В Челябинской области по состоянию на утро понедельника, третьего октября, не подключено отопление в 1,1% жилого фонда и 0,6% социальных учреждений.

«В Челябинской области во всех 43 муниципальных образованиях идет подключение отопления, - отчитался минстрой региона. - На утро третьего октября в регионе запуск тепла осуществили в 98,9% жилого фонда и 99,4% социальных учреждений».

Много жалоб поступает губернатору Алексею Текслеру от жителей Челябинска на отсутствие тепла в детских садах и школах, а также в домах.

«В садике 244 на Шоссе Металлургов все еще нет отопления, как нам объяснили, это связано с ремонтами на ул. Румянцева. Все лето там никак не могут доделать рем работы! Дети наши мерзнут в садике», - пишет губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» Евгения А.

«По улице Байкальской тоже нет отопления, холодно в квартирах, садиках и школах, - рассказывает Оксана и спрашивает у главы региона. - Когда уже дадут отопление?».

«Когда будет отопление на ЧМЗ? – интересуется Дина М. - Нет тепла ни в школе 24, ни в 121 садике, не говоря уже о квартирах. В школе из-за этого уроки сокращенные. Что за издевательство».

Екатерина сообщает об отсутствии отопления в доме №28 на Свердловском проспекте. «Вся неделя холодная, все простыли, зато сообщают о каких-то запредельных цифрах включенного отопления. И оплату будут брать как будто в первый день включили, - возмущается Екатерина. - Кто возместит расходы на обогреватели, счета за свет, лекарство и т.д.».

Жалобы поступают из Ленинского района («вся улица Могилевская остаётся без отопления, а это десятки домов»), с проспекта Победы, с улицы Комаровского, улицы Масленникова, с Братьев Кашириных, ул. Пирогова, ул. Котина, ул. Гончаренко, ул. Уральская, Плеханова и другие.

К губернатору обратилась и жительница Троицка Наиля: «Я проживаю с дочерью, инвалидом с детства, в доме 6, 10 квартал. По стечению различных обстоятельств наш дом остался без управляющей компании, в доме 40% квартир муниципальных, но администрация в каком-либо содействии нам отказывает. У нас до сих пор не подключено отопление и когда оно будет не известно. Помогите пожалуйста нам!»,

Существует и еще одна проблема – управляющие компании отказались от части жилых домов, в них до сих пор нет отопления и пока никто не планирует подключать их к теплу.