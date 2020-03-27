Часть санаториев в Челябинской области уже объявили о временном закрытии

В Челябинской области будут закрыты все санатории в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 28 марта по первое июня 2020 года временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. «В эти дни вообще не будет бронирования мест и приёма новых посетителей», - пояснил премьер на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Ирина Гехт пояснила агентству «Урал-пресс-информ», что на этот же период закрываются и все санатории в регионе, как подведомственные области («Сосновая горка», «Карагайский бор»), так и частные.

«Сосновая горка» (входит в состав «Карагайского бора») уже предупредила всех южноуральцев о введении ограничения. «Даты отдыха по оплаченным путевкам будут перенесены на более поздний срок», - уточняется на сайте санатория.

При этом для пациентов, которые отправляются в санаторий из стационаров больниц после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) или перенесенных операций на сердце и сосуды, ничего не изменится. Санаторий будет их принимать как и прежде.

Частные санатории (в том числе «Увильды», «Урал», «Утес», «Кисегач») пока не уведомили своих потенциальных отдыхающих, что временно закроют двери. Пансионаты пока продолжают работу в обычном режиме, при этом соблюдая все нормы дезинфекции. На весенний период отдыхающим даже предлагаются хорошие скидки.

Тем людям, которые в настоящее время отдыхают в пансионатах и санаториях, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание и примут необходимые защитные меры, уточнил Михаил Мишустин.

Кроме того, до первого июня на курортах также не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы.

Как уточнила Ирина Гехт, для нарушителей постановления правительства РФ предусмотрены административные штрафы.