ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов

Челябинский цинковый завод отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов.

Несмотря на то что сюжет вымышленный, ролик в формате немого кино призван напомнить о простых правилах, соблюдая которые, человек уберегает себя от опасностей.

«Столь неформатная подача информации оказывается эффективной мерой в вопросах профилактики нарушений. Любая работа должна начинаться с соблюдения требований правил охраны труда. На этом постулате основывается вся сюжетная линия», – поясняет начальник управления по охране труда, промышленной и экологической безопасности АО «ЧЦЗ» Николай Рехлинский.

В написании сценария и ролях были задействованы исключительно сотрудники цинкового завода. На «телевизионной» площадке работали 13 человек. Два ролика удалось снять на одном дыхании за один день. По телевизионным меркам, в очень сжатые сроки.

Это уже третий видеоурок, который цинковый завод снимает в формате немого кино. Выход роликов приурочен ко Всемирному Дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.