28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
28.04.2023
«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь
28.04.2023
История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»
28.04.2023
В Челябинске задержана группа бутлегеров
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
25.04.2023
Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании
13.04.2023
На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда
12.04.2023
Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023