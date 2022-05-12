ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод признан победителем XIV всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022» в номинации «Лучший корпоративный календарь прошлого года».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, в этом году на конкурс было подано 126 заявок от 46 компаний. Над оценкой календарей работал экспертный совет из представителей различных городов России. В него вошли руководители региональных отделений РАСО, АКМР, АКОС, профессионалы в сфере маркетинга и связей с общественностью.

Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода, подготовленный в рамках проекта «Монологи о главном», представляет собой 12 портретов заводчан. Это настоящие профессионалы, для которых завод – не просто слово. Завод для них – второй дом.

Плавильщик, инженер, аппаратчик-гидрометаллург, слесарь, обжигальщик – каждый герой календаря – неповторимая личность со своими убеждениями, интересами, философией и талантами. Именно такие люди двигают родное предприятие вперед, заражают энергией родных, друзей и коллег.

Всероссийский конкурс «Корпоративный календарь» проводится с 2008 года. Его учредители первыми в России обратили внимание на уникальность воплощения корпоративных ценностей в календарной печатной продукции.

По признанию экспертов и участников, это самый авторитетный в России конкурс, открывающий возможность познакомиться с лучшими работами в этом жанре. За время проведения конкурса участие в нем приняли 483 российские компании, представившие 634 корпоративных календаря.

Календари-участники представлены в уникальном электронном архиве на сайте конкурса, оригиналы передаются в Государственный архив социально-политической истории.