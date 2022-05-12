12.05.2022
Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
12.05.2022
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
12.05.2022
История Челябинска в лицах и судьбах
12.05.2022
Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного
12.05.2022
Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы
12.05.2022
Карагайская лиственница может стать главным деревом страны
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
07.04.2022
Сверхчистый индий производства ЧЦЗ получил всероссийское признание
07.04.2022
Челябинский депутат-металлург материально помог социальному проекту
31.03.2022
У жителей Челябинской области появилась возможность принять участие в молодёжной научно-практической конференции «УГМК-Техно»
30.03.2022
Газета Челябинского цинкового завода вошла в число призеров конкурса Союза промышленников и предпринимателей
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022