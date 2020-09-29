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ЧелГУ вошёл в первую лигу Национального рейтинга вузов

Общество
Сегодня, 11:21
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ЧелГУ признан одним из лучших вузов по результатам Национального агрегированного рейтинга университетов России - агрегатора всех существующих в РФ публичных признаваемых рейтингов. Среди вузов региона Челябинский государственный университет стал первым.

В агрегировании рейтингов выявлен переход от мест к лигам (всего выделяют десять лиг, объединённых в четыре зоны). В разных рейтингах количество вузов-участников варьируется от 324-х до 784-х. Деятельность университетов оценивается по разным, соответствующим каждому рейтингу параметрам.

Позиция в агрегированном рейтинге определяется суммой шести лучших оценок по девяти рейтингам. ЧелГУ занимает первую лигу, поэтому он вошел в ТОП-50 лучших вузов страны.

Наивысшую оценку «А» университет заработал в следующих рейтингах: по результатам профессионально-общественной аккредитации, индексу Хирша (впервые введенный в агрегированный рейтинг), рейтингу «Международное признание».

Кроме того, ЧелГУ - единственный университет среди вузов Челябинской области, который попал в первую лигу, заняв верхнюю строчку по шкале Национального агрегированного рейтинга.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования совместно с Национальным фондом поддержки инноваций.

Национальный агрегированный рейтинг рассматривает девять показателей, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности, в числе которых национальный рейтинг университетов - Интерфакс, рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»), рейтинги по данным мониторинга эффективности, «Оценка качества обучения», «Международное признание».

 

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