Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина  

Челиндбанк поздравляет уральцев с Днем Победы и приглашает на праздничный концерт, который состоится девятого мая в парке им Ю. А. Гагарина.

В гала-концерте, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие финалисты открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!». Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы Челябинской области.

Концерт начнется в 13 часов.

Организатор мероприятия – Управление культуры Администрации Челябинска. Генеральный партнер проекта – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Фото: Управление культуры Челябинска