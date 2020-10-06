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Челиндбанк приглашает принять участие в финансовом онлайн диктанте

Общество
Сегодня, 11:11
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В честь своего 30-летия ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» приглашает жителей Челябинской и Свердловской областей принять участие в финансовом диктанте, который будет проходить в форме онлайн теста.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, финансовый диктант дает возможность каждому участнику проверить свою финансовую грамотность, оценить готовность принимать обоснованные решения в области управления личными финансами. Участники, правильно ответившие на все вопросы, смогут получить электронные сертификаты, а также сувениры от Челиндбанка.

Время проведения диктанта - с 10 часов шестого октября по 14 часов восьмого октября. Каждому участнику дается одна попытка. Итоги будут объявлены 13 октября на официальном сайте Челиндбанка.

Чтобы принять участие в диктанте, нужно перейти по данной ссылке.

 

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