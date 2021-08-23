Челябэнерго обеспечил электроснабжение нового детского сада в Челябинске

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для подачи электроэнергии новому корпусу детского сада. Просторная новостройка на восемь групп возводится в 54-ом микрорайоне Челябинска по улице Бейвеля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», для обеспечения необходимого уровня надежности электроснабжения социального объекта энергетики проложили подземным способом две кабельные линии (КЛ) общей протяженностью более 139 метров и установили в центре питания пункт учета электроэнергии.

Эти и другие мероприятия, проведенные в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых клиентов к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», позволили обеспечить выдачу запрошенной дошкольным учреждением мощности в объеме 138 кВт.

Общая площадь здания составит почти 3500 квадратных метров. Проект предусматривает размещение здесь восьми групп для 150 детей. В двухэтажном здании будут размещены медицинский и пищевой блоки, зал для музыкальных и спортивных занятий и административно-бытовые помещения.