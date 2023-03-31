Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля

Челябинцам напоминают, что завтра, первого апреля, и по 15 октября в связи с капремонтом трамвайных путей будет закрыто движение городского электротранспорта до областной больницы.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», капитальный ремонт путей будет проводиться на Свердловском проспекте (на участке от Блюхера до Труда) и на Труда (от Свердловского проспекта до Красной).

На время проведения ремонтных работ трамваи будут перевозить пассажиров по следующим маршрутам: №6 - ЧТЗ - Российская - Кирова - театр оперы и балета; №17 - Чичерина - Кирова - депо №1; №20 - ЧМК - Кирова - депо №1.

Челябинцам на этот период рекомендуют пользоваться троллейбусами №5 «ЖД Вокзал - АМЗ», №7 «ЧМК - АМЗ», №12 «АМЗ - Молдавская», №16 «АМЗ - ЖБИ», а также автобусами КМ «Калинина – Областная больница», №14 «Новосинеглазово - ЖД Вокзал», №23 «ТК Кольцо - 47-й микрорайон», №51 «Поселок Сосновка - Братьев Кашириных».

Маршрут КМ - компенсационный - будут обслуживать четыре автобуса большого класса, с интервалом движения 12-16 минут.

Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.