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Челябинцам предлагают оценить работу властей

Общество
Сегодня, 13:52

В Челябинске начался интернет-опрос среди горожан об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений региона. Результаты будут обработаны и размещены на официальных сайтах всех районов и городов Челябинской области.
Оценить работу властей Челябинской области может любой желающий. Опрос размещен на портале госуслуг.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться на Госуслугах посредством Единой системы идентификации и аутентификации, для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале.

«Участие жителей области в опросе позволит максимально объективно оценить качество работы руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, осуществляющих оказание услуг населению городских округов и муниципальных районов Челябинской области. Это послужит дополнительным ресурсом для повышения качества и результативности местного управления», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Результаты будут обработаны и размещены на официальных сайтах всех районов и городов Челябинской области.

 

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