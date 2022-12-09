Челябинцам предлагают выбрать инициативные проекты нового года

Жителей Челябинска приглашают к голосованию за инициативные проекты, которые будут реализованы в областном центре в 2023 году.

Проголосовать за любую понравившуюся инициативу на платформе обратной связи портала госуслуг можно в период с девятого по 18-е декабря.

Принять участие в опросе могут жители южноуральской столицы старше 16 лет, имеющие учетную запись на госуслугах. Перед прохождением опроса необходимо авторизоваться, а затем выбрать понравившиеся проекты в районе своего проживания или регистрации.

Как сообщила глава Челябинска Наталья Котова, в 2022 году в столице Южного Урала реализована 121 инициатива горожан, в том числе по благоустройству дворов, школьных стадионов, созданию новых мест для отдыха и занятий спортом.

«Сейчас на голосование выставлено 180 проектов, призванных улучшить наш город. И я прошу челябинцев поддержать инициативы и проголосовать за понравившиеся на платформе обратной связи», - сказала мэр.

В администрации Челябинска напомнили, что программа инициативного бюджетирования направлена на реализацию проектов, предложенных горожанами. Все проекты проходят конкурсный отбор, а затем выносятся на голосование, по итогам которого принимается решение о финансировании за счет средств областного бюджета.