Челябинцам предлагают выбрать место, где появится стела в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести»

В Челябинске появится стела в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Челябинцам предлагают выбрать место, где она будет установлена.

Об этом сказала сегодня, шестого июля, глава Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Я благодарю всех, кто голосовал за присвоение этого звание. В Челябинске появится памятная стела. Также организовано голосование на портале «Активный житель 74». Призываю всех принять участие в нем», - сказала Наталья Котова.

Мест для установки стелы власти предлагают три. Это сквер на Тернопольской, площадь Павших революционеров и аллея Славы (на пересечении Цвиллинга и Коммуны).

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», двум городам Челябинской области – Челябинску и Магнитогорску – присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Эти города внесли значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

В честь знаменательного события в Челябинске на набережной реки Миасс состоялся фейерверк, а затем на фасаде главного корпуса ЮУрГУ - 15-минутное 3D лазерное шоу «Сияние Победы».