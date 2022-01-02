Челябинцев неприятно удивила стоимость проезда по новым маршрутам общественного транспорта

Жители Челябинска с наступлением нового года были неприятно удивлены повышением стоимости проезда на введенных с первого января маршрутах городского транспорта. Доехать до микрорайонов «Вишневая горка» и «Белый хутор» теперь можно за 38 рублей.

«Цена проезда в новом маршруте 158к до Вишневой горки 38 рублей с Космоса, - сообщает Ольга в группе жителей микрорайона «Вишневая горка». - Терминал есть, но он не заряжен, билет не проходит ни по банковской, ни по транспортной карте».

«Людей известили, читал, что откроют новый маршрут с Нового Года, но что поднимут цену - никого в известность не поставили, - возмущается Виталий. - У меня сын-подросток учится в городе в школе, сам ездит, никаких льгот для школьников нет, для семейного бюджета за учебный год это будет хорошая сумма. ЖК "Вишнёвая Горка", Вам минус огромный».

«Вчера ехала на жёлтой 136к за 38 от кольца, на Вишневой села женщина и тоже оплатила проезд до Белого Хутора 38», - пишет Наталья. У нее поинтересовались, проезд от «кольца» до «Вишневой горки» также стоит 38 рублей. «Да, и у нас тут тоже, если на новых автобусах», - отвечает подписчица.

Напомним, с первого января 2022 года откорректирована маршрутная сеть на территории транспортной агломерации «Большой Челябинск». В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, что маршруты 158к и 136к запущены дополнительно к действующим 136 и 158, чтобы жители разросшихся микрорайонов имели возможность добраться до Челябинска. Они обслуживаются автобусами среднего класса.

«Данные маршруты являются межмуниципальными. Стоимость проезда на них установлена в соответствии с приказом Миндортранса на основе расчётов для межмуниципальных маршрутов. Цена за наличную оплату - 38 рублей, безнал - 33 рубля», - пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что маршруты 136к и 158к работают по регулируемому тарифу. Маршруты №№ 136 и 158 продолжают работать по нерегулируемому тарифу в стандартном режиме. Жители вправе выбирать какими маршрутами им удобнее пользоваться.

В министерстве отмечают, что во всех автобусах должна быть обеспечена возможность оплаты безналичным способом. Это обязательное требование прописано в государственном контракте. «Если данное условие не выполнено - перевозчику будут предъявлены штрафные санкции», - заверяют в миндортранса.

Со всеми изменениями маршрутов по регулируемому тарифу можно ознакомиться на сайте миндортранса.