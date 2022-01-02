02.01.2022
За сутки заболело ковидом 445 южноуральцев, выздоровело 468, скончалось 26
02.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2-4 января
30.12.2021
Архитекторы рассказали, как будут подсвечиваться здания на гостевых маршрутах Челябинска
30.12.2021
В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
30.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 декабря
30.12.2021
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
Челябинцев неприятно удивила стоимость проезда по новым маршрутам общественного транспорта
16.03.2021
В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50
12.03.2021
В Челябинске с 10 апреля подорожает проезд еще в одной маршрутке
02.12.2019
В Челябинске на маршруты снова вышли автобусы № 71 и 81
22.12.2016
Челябинцы смогут обсудить проект маршрутной сети
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021