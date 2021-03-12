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В Челябинске с 10 апреля подорожает проезд еще в одной маршрутке

С десятого апреля в Челябинске подорожает проезд по еще одному маршруту. В Управление транспорта города поступило уведомление от индивидуального предпринимателя о повышении стоимости проезда на маршруте №49.

«Информируем Вас о поступлении уведомления от индивидуального предпринимателя Темниковой Т. В. об увеличении стоимости проезда с 10 апреля 2021 с 25 рублей до 28 рублей по муниципальному маршруту № 49 «Солнечный берег-ЧВВАКУШ», - говорится в сообщении Управления транспорта Челябинска.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске некоторые перевозчики уже повысили цены на проезд, другие только уведомили Управление городского транспорта о намерении увеличить стоимость. О том, на каких маршрутах придется платить 28 рублей, а на каких – 28 рублей 50 копеек, читайте здесь.