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В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50

В Челябинске перевозчики продолжают повышать цены на проезд в маршрутках. Ровно через месяц повысится стоимость проезда на маршруте №50.

Как сообщили в городском управлении транспорта, к ним поступило уведомление от ООО Предприятие «Эдельвейс» об увеличении стоимости проезда с 16 апреля с 25 до 28 рублей за поездку по маршруту №50 «Мамина – Петра Столыпина».

Напомним, с восьмого апреля также повысятся цены на проезд в муниципальных маршрутах №35 («Поселок Новосинеглазово – Приборостроительная») и №40 («Поселок АМЗ – Университетская Набережная»).

С 26 марта стоимость проезда по муниципальному маршруту № 56 «Железнодорожный вокзал - Чичерина» перевозчика ИП Деменюк также составит 28 рублей. Эту же сумму с 25 марта предстоит платить пассажирам еще трех маршрутов:

•№ 19 «Чистопольская – Приборостроительная»;

•№ 54 «ТК «Диско» - Александра Шмакова»;

•№ 91 «ТК Молния – поселок Градский Прииск».

Напомним, ранее челябинские перевозчики заявили о повышении стоимости проезда до 28 рублей на 16 маршрутах.

Еще на двух маршрутах стоимость составит 28 рублей 50 копеек. В каких именно маршрутках челябинцам придется платить больше, читайте здесь.