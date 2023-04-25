Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах

В Челябинске в ближайшие дни возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям (цвет, мутность) из-за увеличенной скорости ее потока в трубопроводах.

Как пояснили в мэрии, это связано с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях.

Как правило, в течение одних-двух суток после переключения качество воды стабилизируется.

Данные переключения будут производиться в течение еще нескольких недель. МУП «ПОВВ» будет заблаговременно информировать о них челябинцев.

По всем вопросам следует обращаться в контактный центр предприятия по телефону: 214-00-14.

«Приносим свои извинения за все доставленные неудобства», - отмечают в администрации Челябинска.

Напомним, в последнее время жители города массово жалуются на грязную воду, текущую из кранов в разных районах. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что доследственную проверку по жалобам населения начали следственные органы СКР по Челябинской области.