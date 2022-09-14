Челябинцев приглашают к погружению в эпоху Петра I

Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает жителей и гостей Челябинска совершить увлекательное путешествие в эпоху Петра I.

Федеральный выставочный проект «А о Петре ведайте…» челябинский исторический парк запускает 20-го сентября в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора.

Масштабная мультимедийная выставка позволит совершить погружение во времена правления Петра I и в интерактивном формате раскроет яркие факты о жизни, деятельности и достижениях одного из самых известных российских исторических деятелей.

Главная цель проекта – привлечь внимание посетителей к эпохе и личности Петра I, ставшего одной из наиболее масштабных политических фигур истории Российского государства и оказавшего огромное влияние на его развитие.

Выставка продемонстрирует превращение России в великую державу стараниями Петра I, отразит значение петровских преобразований в различных областях – в армии, флоте, промышленности, градостроении, образовании, государственном управлении, медицине, культуре.

Уникальный контент выставки подготовлен специалистами исторического парка «Россия – Моя история» в Санкт-Петербурге. В основе проекта – удивительные факты и истории из жизни императора и его окружения, подлинные архивные документы, продемонстрированные при помощи новейших мультимедийных приемов.

Цифровая иллюстративная галерея представит известные работы отечественных и зарубежных художников, посвященные Петровской эпохе, а использование современных технологий – видеоинфографики, цифровой реконструкции, анимированных видеороликов – позволит в доступной и интересной форме рассказать о знаменитом российском реформаторе самым юным гостям экспозиции.

В Челябинске выставка и мероприятия проекта «А о Петре ведайте…» пройдут в два этапа. Первый будет реализован с 20 сентября по 14 октября, а уже пятого декабря проект возобновит свою работу - до десятого января 2023 года. Второй этап выставки будет включен в новогоднюю кампанию исторического парка и расскажет о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I.

Торжественное открытие выставочного проекта «А о Петре ведайте…» состоится 20 сентября в 14 часов в челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» по адресу: Челябинск, улица Труда, 183 в формате погружения в эпоху. Подробности по телефону: +7 (351) 217-70-77.