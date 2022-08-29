Челябинцев приглашают на концерт Олега Погудина

Концерт выдающегося исполнителя камерной музыки Олега Погудина состоится 7 октября, в 19:00, в концертном зале им. Прокофьева.

Почему стоит посетить этот концерт?

Во-первых, его не покажут по телевизору. Во-вторых, там живая музыка, без фонограмм и минусовок. В-третьих, интересно посмотреть, что же за жанр остается популярным уже больше ста лет. Кто сейчас вспомнит все хиты семидесятых, а такие вещи, как «Гори, гори, моя звезда» или «Ямщик, не гони лошадей», знают все. В-четвертых, Олег Погудин – артист, а не продюсерский проект. Увидеть человека, который сам сделал свою карьеру, всегда полезно. В-пятых, романс – часть культуры Серебряного века, ее недопетая песня. А большинство шедевров Серебряного века написано очень молодыми людьми.

Например, Ахматова написала «Сероглазого короля» в 21 год, Блок «Незнакомку» в 26, Гумилев «Жирафа» в 23, Цветаева «Мне нравится» тоже в 23, «И море, и Гомер – всё движется любовью» Мандельштам сказал в 24… И романсы тоже писали совсем молодые люди: гимназисты, студенты, прапорщики, поручики и медбратья. Александру Кусикову, автору знаменитых «Бубенцов» было 26, Евгений Юрьев написал «В лунном сиянье» в 23. Исполнителям было не больше: Александр Вертинский вышел на сцену в 23 года, Юрий Морфесси – в 22. Олег Погудин, чей концерт пройдет в нашем городе, в 18.

Эти песни говорят о том, что волнует в молодости всех: о счастливой и несчастной любви, о надеждах и разочарованиях. И, наконец, это просто красиво.

Концерт народного артиста России Олега Погудина можно посетить по Пушкинской карте. Приобрести билеты можно здесь.