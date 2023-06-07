Челябинцев приглашают увидеть будущих звезд КВНа

В ближайшие выходные, 9 и 10 июня, в ДК ЖД пройдут игры Центральной Уральской лиги КВН. В 1/4 финала примут участие опытные команды, и только лучшие пройдут в следующий этап.

Среди претендентов на полуфинал КВНщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Омска, Саранска и, конечно же, представители нашего региона «Марс» из Магнитогорска, «КРУПняк» из п.Увельский, «Хелена го на картинг» и «Ян Амос Коменский» из Челябинска.

С понедельника команды усиленно готовятся к играм, проходят редакторские просмотры под руководством мэтра КВН - Михаила Гуликова, а также участников Высшей лиги - Андрея Жмыхова и Дмитрия Конышева.

Уральская лига уже давно зарекомендовала себя кузницей прекрасных КВНщиков, выпускники «Уралки» играют в этом сезоне в Высшей, Премьер и Первой лигах.

Организатором игр лиги выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Администрации города Челябинска, Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска.