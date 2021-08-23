Челябинцев просят купаться только на оборудованных пляжах

В Челябинске в связи с аномальной жарой не уменьшается количество пожаров и происшествий на водоемах. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии.

За минувшую неделю, как сообщил Александр Астахов, на территории города произошло 59 пожаров, один человек погиб. Кроме того, был зафиксирован лесной пожар в Каштакском бору.

Также 16 происшествий было зафиксировано на водоемах города. Всего спасено 19 человек, четверо из них – дети. На запрещенных и необорудованных местах на прошедшей неделе утонули один взрослый и один ребенок.

Александр Астахов напоминает жителям Челябинска, что купаться можно только на оборудованных пляжах, разрешенных для этого местах и там, где дежурят спасатели.

Также глава города Наталья Котова добавила, что всего за прошедший период купального сезона спасено было 85 человек.

«Огромное спасибо спасателям! И просьба к жителям города, которые отдыхают на водоемах, делать это на оборудованных пляжах, внимательно относиться и к себе, и к своим детям», - обратилась к челябинцам Наталья Котова.