23.08.2021
СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере
23.08.2021
Туристы не затушили костер на Таганае и спровоцировали лесной пожар
23.08.2021
Челябинцев просят запастись водой
23.08.2021
В Челябинске из-за прорывов на теплосетях более ста домов повторно отключены от горячего водоснабжения
23.08.2021
В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья
23.08.2021
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Челябинцев просят купаться только на оборудованных пляжах
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере
23.08.2021
Челябинск освободят от заброшенных строек
23.08.2021
Челябинцев просят запастись водой
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021