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Челябинцев просят сообщать о нависаниях снега с крыш, магнитогорцев предупреждают об опасности вблизи зданий

Администрация Челябинска просит жителей сообщать об опасных нависаниях снежных масс с крыш и сосульках. Жителей Магнитогорска просят соблюдать правила безопасности вблизи домов.

Челябинская мэрия просит жителей сразу же сообщать о нависаниях снег с крыш и сосульках в управляющую компанию, либо в круглосуточную диспетчерскую УЖКХ 263-21-21.

В субботу, 20 марта, в областном центре продолжили очистку кровель, козырьков и балконов от сосулек и наледи, а также проверку их состояния.

В Магнитогорске жителям и гостям рекомендуют соблюдать правила безопасности вблизи домов, чтобы избежать травматизма.

Горожанам рекомендуют по возможности не подходить близко к стенам зданий, обходить стороной фасады домов с водостоками (они особенно опасны из-за образующихся сосулек).

«Если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум наверху, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит, возможно, это сход снега или ледяной глыбы; нужно быстро прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», - дают совет в управлении гражданской защиты администрации города.

Также специалисты просят обратить внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.