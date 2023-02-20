Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов

Жителей и гостей Челябинска с Днем защитника Отечества поздравит лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Концерт с участием популярного музыканта состоится накануне праздника, 22 февраля, в 15 часов в парке имени Гагарина. Вход свободный для всех желающих.

Как сообщил сегодня, 20 февраля, на аппаратном совещании в городской администрации заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, концерт под названием «Слава защитникам Отечества» организует Общероссийский Народный фронт (региональное отделение).

Жители областного центра радуются предстоящему событию, но при этом переживают, что выступать Вадим Самойлов будет в будний день, в рабочее время, и что насладиться концертом смогут не все желающие.

Говоря о грядущих праздниках на «аппаратке» в мэрии, Сергей Авдеев также анонсировал народные гуляния «Широкая масленица», которые состоятся в Челябинске 26 февраля – в горсаду имени Пушкина, парке имени Гагарина, Саду Победы и в сквере Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе.