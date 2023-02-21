В центре Челябинска в связи с праздничным концертом ограничат движение

В Челябинске завтра, 22 февраля, в период подготовки и проведения праздничного митинг-концерта «Слава защитникам Отечества» ограничат движение автомобилей по улицам Коммуны и Энтузиастов.

Общественного транспорта изменения не коснутся, сообщили в мэрии.

С 6.00 22 и до окончания праздничного концерта, который состоится в 15 часов в парке имени Гагарина (на главной площади, рядом с фонтаном), будет полностью закрыто движение транспорта по улицам Коммуны - от Энгельса до 2-го Институтского переулка; Энтузиастов - от Коммуны до проспекта Ленина.

Кроме того, на этот же срок будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по улице 2-й Институтский переулок.

Напомним, специально для участия в концертной программе в Челябинск приезжает легендарный Вадим Самойлов («Агата Кристи»). Как отмечают в Народном фронте, рок-музыкант отличается патриотическими взглядами и регулярно помогает бойцам на передовой.

«Посмотреть выступление музыканта и других творческих коллективов, а также поддержать наших ребят, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, сможете и вы», - подчеркнули в региональном отделении ОНФ.

На площадке, где будет проходить митинг-концерт, представители Народного фронта подробно расскажут о том, как принять участие в марафоне президентского движения «Все для победы!», который проводится специально ко Дню защитника Отечества.