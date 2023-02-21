21.02.2023
В Челябинске наказали рублем торговцев снегирями на Птичьем рынке
21.02.2023
Клиника ЮУГМУ выявляет рак печени на ранних стадиях и успешно лечит болезнь
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
21.02.2023
В центре Челябинска в связи с праздничным концертом ограничат движение
21.02.2023
Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%
21.02.2023
Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте
В центре Челябинска в связи с праздничным концертом ограничат движение
20.02.2023
Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов
25.01.2016
«Я на тебе, как на войне»: Свердловская рок-группа «Агата Кристи» дала концерт в Сирии
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023