Челябинцев возмущают грязные кучи снега и нечищеные тротуары

Челябинцы продолжают жаловаться на плохую уборку улиц от снега. За окном потеплело и все недочеты работы подрядчиков на лицо: днем горы снежных куч таят, вода стекает на тротуары. Ночь это все замерзает и превращается в настоящий каток.

Как сообщил сегодня, 21 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, на прошедшей неделе была проверена 61 улица на предмет содержания улично-дорожной сети.

«Выявлено 112 фактов нарушений. Вся информация передана в соответствующие службы. Составлено 33 акта. Основные претензии – не очищаются тротуары и парковки», - сказал Ксензов.

Добавим, сегодня, 21 марта, на улицах города Челябинска работает 254 единицы техники. В уборке задействовано 308 дорожных рабочих.

Минувшей ночью работало 199 единиц техники. В уборке задействован 61 дорожный рабочий.

Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега. Информация о количестве техники и рабочих в дневное время поступает с учётом данных районных администраций.