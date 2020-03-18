Челябинцев ждут на слушаниях по вопросу планировки территории в границах Набережной

Жителей Челябинска приглашают к обсуждению вопроса планировки территории в границах улицы Набережной, от Братьев Кашириных до Калинина.

Публичные слушания, где будут решаться судьба вышеназванного участка и ряд других вопросов, состоятся завтра, 19-го марта, в 13 часов 30 минут в Доме архитектора.

В пресс-службе челябинской мэрии напоминают, что инициатор проведения публичных слушаний снял вопрос о строительстве дороги по улице Набережной с рассмотрения. Поэтому эта тема завтра обсуждаться не будет.

​Ранее поручение об исключении данного вопроса из повестки публичных слушаний дала глава Челябинска Наталья Котова, заявив, что межевания под дорогу не будет.

​По словам ее заместителя по городской среде Александра Егорова, набережные должны быть отданы горожанам - для безопасных и уютных прогулок. В планах у обновленной команды челябинской администрации – благоустраивать набережные, а не строить новую дорогу под окнами жителей.