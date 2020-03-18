Челябинцев ждут на слушаниях по вопросу планировки территории в границах Набережной
Жителей Челябинска приглашают к обсуждению вопроса планировки территории в границах улицы Набережной, от Братьев Кашириных до Калинина.
Публичные слушания, где будут решаться судьба вышеназванного участка и ряд других вопросов, состоятся завтра, 19-го марта, в 13 часов 30 минут в Доме архитектора.
В пресс-службе челябинской мэрии напоминают, что инициатор проведения публичных слушаний снял вопрос о строительстве дороги по улице Набережной с рассмотрения. Поэтому эта тема завтра обсуждаться не будет.
Ранее поручение об исключении данного вопроса из повестки публичных слушаний дала глава Челябинска Наталья Котова, заявив, что межевания под дорогу не будет.
По словам ее заместителя по городской среде Александра Егорова, набережные должны быть отданы горожанам - для безопасных и уютных прогулок. В планах у обновленной команды челябинской администрации – благоустраивать набережные, а не строить новую дорогу под окнами жителей.