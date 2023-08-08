Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной

Жители Челябинска пожаловались главе города на бардак при раскопах во дворе домов на Комарова, 116 и Салютной, 10.

Проблема была озвучена в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сегодня, восьмого августа:

«Раскопки во дворе длятся с 14.06. Почти два месяца! Двор полностью перерыт, ограждения почти никакого. Работы почти не ведутся! Когда закончится этот бардак?!».

На эту жалобу ответило ООО «ЖЭУ-2», сообщив возмущенным жильцам, что ремонтные работы во дворе выполняет МУП ЧКТС и что, по данным сотрудников данной организации, ремонтные работы находятся в завершающей стадии.

«После того, как закончатся восстановительные работы, будет выполнено благоустройство придомовой территории: ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек и установка малых архитектурных форм», - заверили в ЖЭУ-2.