08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
08.08.2023
Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной
08.08.2023
Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора
08.08.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников
08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной
02.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска на три дня отключат горячую воду
20.01.2021
Авария на теплосетях в Челябинске устранена раньше намеченного срока
01.12.2020
Руководитель коммунальных тепловых сетей Челябинска покинул пост
29.10.2018
В Челябинске МУП «ЧКТС» задолжал «Фортуму» 1,7 миллиарда рублей
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023