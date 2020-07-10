Челябинцы превратили детские площадки в распивочные

Не площадка для детей, а распивочная под открытым небом: жители Челябинска продолжают распивать спиртное на детских площадках, оставляя после себя горы бутылок и окурков.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница Ленинского района Челябинска, которая пожаловалась на то, что в ее дворе на детской площадке постоянно собираются пьяные компании. Молодые люди со спиртным в прямом смысле этого слова оккупировали все скамейки, горки и песочницы.

«У нас благоустроили двор, все для детей сделали. Но скамейки и песочницы заняты взрослыми мужиками. У меня крестник идет играть, а там все занято. Сидят компании, курят, пьют пиво, ругаются матом. Окурки бросают прямо в песок, а дети их потом поднимают. После себя они везде оставляют пустые бутылки и мусор», - рассказала собеседница агентства Наталья.

За распитие алкогольной продукции во дворах и на детских площадках предусмотрена административная ответственность. С целью выявления подобных фактов сотрудники полиции Челябинска ежедневно патрулируют улицы и дворы. С начала года было наказано уже почти десять тысяч вот таких любителей распить бутылочку в общественном месте.

«При выявлении граждан, распивающих алкогольную продукцию в запрещенных федеральным законом местах, правонарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии с частью первой статьи 20.20 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до полутора тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Добавим, что за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в соответствии со статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях также предусмотрен штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

О фактах распития алкогольной продукции во дворах и на детских площадках челябинцев просят сообщать в полицию.