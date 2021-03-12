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Челябинцы с улицы Котина отстаивают деревья, которые разрешил спилить суд

Челябинцы с улицы Котина, 19 отстаивают деревья, которые разрешил спилить суд. Речь идет о 13-ти зеленых насаждениях.

За помощью жители Тракторозаводского района обратились к председателю комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области, руководителю региональной экологической общественной организации «АнтиСМОГ» Михаилу Махову.

Как рассказали в «АнтиСМОГе», в январе 2021-го года жители узнали, что по заявлению одной из жительниц дома во дворе должны спилить 13 деревьев. Управляющая компания «ЖЭУ №2» пригласила инспекторов для составления заключения об аварийном состоянии деревьев и необходимости их сноса. На освободившейся территории планировалось построить автопарковку. Жители были не согласны, поэтому дело оказалось в суде.

уд принял решение не в пользу жителей и узаконил снос всех 13 деревьев. Основанием для этого стал протокол собрания жильцов, в котором большинство проголосовало за спил деревьев. Председатель совета дома Ирина Усова уверенно заявляет, что никакого собрания не было и этот протокол поддельный. Но суд уже принял решение…

Для решения этой ситуации экопатруль «АнтиСМОГ» совместно с директором ботанического сада ЧелГУ Верой Меркер и экспертом по озеленению Ярославом Магазовым выехали на место. Специалисты провели оценку состояния деревьев: несколько из них действительно оказались больными, но большая часть - здоровые.

За время судебных разбирательств произошла смена управляющей компании, и новая УК не настаивает на сносе зелёных насаждений и даже намерена заняться благоустройством двора и всей придомовой территории.