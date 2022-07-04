04.07.2022
В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков
04.07.2022
В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов
01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.07.2022
Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске
01.07.2022
В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник
01.07.2022
Южноуральские аграрии соберутся на День поля
Благодаря властям
Челябинцы снова жалуются Наталье Котовой на пустые песочницы во дворах
27.06.2022
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на разрушение Кировского моста
22.06.2022
Наталья Котова: Каждый объект в Челябинске делается на несколько лет вперед
20.06.2022
Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города
17.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022