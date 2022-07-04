Челябинцы снова жалуются Наталье Котовой на пустые песочницы во дворах

Челябинцы снова жалуются мэру города Наталье Котовой на пустые песочницы во дворах.

Накануне, третьего июля, пост, посвященный данной проблеме, появился в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«По улице Горького, во дворе дома №36 нет песка в песочнице. Обращалась в управляющую ещё в мае, сказали: «Не время, не сезон». Прошел и июнь, и снова не везут песок. Примите меры!» - написала Екатерина Борщевская.

Другие жители южноуральской столицы тут же подхватили тему.

«Во дворах вообще ничего не делают, поэтому и дети то пиво пьют, то курят», - считает Любовь Коршунова.

«А где он есть, песок? Управляющие компании только деньги могут брать», - заявил Александр Лазько.

«У нас даже песочницы нет! Аллею отгрохали, а о детях забыли. Шоссе Металлургов, 30», - пожаловалась Алина Голикова.

«Плеханова 19-19а, УК «Созвездие». Площадка заросла, а когда высказали УК, что необходимо починить две качели, то они их просто выкопали и убрали. Песок – столетний», - присоединилась к числу недовольных Ирина Кирсанова.

«У нас тоже нет песка. Проспект Победы, 127», - сообщила Анна Шилкина.

Напомним, месяц назад челябинские родители жаловались Наталье Котовой на отвратительное качество песка, которым наполняют детские песочницы, называя его строительным мусором.