Челябинцы возмущаются: городские дороги тают вместе со снегом

Жители Челябинска жалуются на тающие вместе со снегом дороги. Свое негодование по поводу ям в асфальте – с указанием конкретных адресов – горожане выражают в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Пришла весна, дороги тают вместе со снегом. Асфальта практически нет. Поворот на поселок АМЗ - полный швах! Одна большая яма. Причем видно, что не так давно эту дыру уже заделывали. Просьба решить вопрос, ведь не малые налоги платим», - написала челябинка в группе жалоб мэру.

В комментариях к посту горожанка Татьяна Курочкина пожаловалась на состояние улицы Блюхера, которая, по ее словам, - вся в ямах: «Особенно от областной больницы до кольца. Пробки из-за того, что автовладельцы не хотят колесо пробить и едут медленно. Вроде центральная улица, въезд с М-5 в Челябинск, а такая страшная, убитая улица».

В администрации Челябинска по поводу Блюхера сообщили, что в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» планируется провести ремонт участка данной улицы от Салтыкова до Кузнецова.

«Сроки выполнения ремонтных работ будут определены при выделении необходимого объема целевого бюджетного финансирования. За дополнительной информацией по вопросам дорожной деятельности, пожалуйста, обращайтесь в комитет дорожного хозяйства Челябинска по телефону: +7 (351) 791-19-67 и по электронной почте udh@cheladmin.ru», - сообщили в мэрии.

Челябинцы к данному заявлению отнеслись скептически: раз не определены сроки, надеяться на скорый ремонт не приходится, считают участники беседы.

Также в комментариях к посту о тающих по весне челябинских дорогах горожане сообщают и о других проблемных участках:

«Ужасный участок дороги от «Гагарин парка» до поворота на улицу Энгельса...»;

«В прошлом году я несколько раз обращалась и прилагала фото разбитых, с глубокими ямами дорог по улице Пограничная - от Барбюса до Гражданской, Тухачевского - от Барбюса до Гражданской, самой Гражданской - от Харлова до Руставели. На этих дорогах в прошлом году залатали только глубокие ямы, а небольшие так и оставили. И вот весна, и дороги разрушаются, как всегда. Обещали в 2023 году сделать капитальный ремонт. Надеюсь, в этот летний сезон наши небольшие дороги будут полностью закатаны и получат качественное покрытие, а не будут частично сляпаны».