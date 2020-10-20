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Челябинцы выбрали место под собачью площадку в Курчатовском районе

Общество
Сегодня, 11:51
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Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинска выбрали место под площадку для выгула собак в Курчатовском районе. Она будет обустроена в микрорайоне «Парковый».

Площадку в лесной зоне между улицами Александра Шмакова и Габдуллы Тукая обустроят в 2021-м году. На огороженной территорией - решением горожан - установят барьеры, горки и трамплины, чтобы горожане смогли как следует тренировать своих домашних любимцев, а также малые архитектурные формы.

Голосование за место размещения собачьей площадки в Курчатовском районе (сорок процентов участников опроса – его жители) проходило на портале «Активный житель 74».

Конкурентом лесной зоны в «Парковом», которую выбрали 65,75 процента челябинцев, была пешеходная зона на участке проспекта Победы от Молодогвардейцев до Ворошилова – здесь видеть площадку для прогулок с четвероногими хотели бы 34,25 процента горожан, принявших участие в голосовании.

Отметим, обустройство площадок для выгула собак предусмотрено в 2021-м году во всех районах южноуральской столицы. Районные администрации Челябинска уже выбрали для собачьих площадок места.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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