Челябинцы жалуются в Народный фронт на удручающее состояние «подземок» областного центра и отсутствие условий для маломобильных горожан. Активисты ОНФ проверили все действующие подземные переходы города и не нашли ни одного, который на 100% был бы безопасным и комфортным.

Подземные переходы в Челябинске не только недоступны, но и опасны для пользователей. Активисты Народного фронта нашли десятки нарушений и абсурдных решений в организации доступной среды для маломобильных граждан.

Ряд подземных пешеходных переходов в Челябинске находятся в «замороженном состоянии» – ожидают решения по ремонту либо в процессе реконструкции. Народный фронт обратил внимание на все объекты, которые открыты для пользования горожан и официально функционируют. Ни один из них не соответствует на 100% требованиям к организации доступной среды.

«Самое абсурдное решение было выявлено на площади Революции. После критики горожан здесь вместо пандусов были установлены дорогостоящие электрические подъемники. Однако пользоваться ими нельзя: на всех конструкциях висят замки. Стоимость бесполезного на данный момент решения составляет миллионы бюджетных рублей», - сообщили в ОНФ.

Уже отремонтированный переход возле Торгового центра на улице Братьев Кашириных также не отвечает нормам безопасности: поручни на спусках лестниц должны быть непрерывными – таковы требования нормативов доступной среды. Однако вновь установленные вдоль пандуса поручни-перила вопреки этим условиям травмоопасны.

Не только поручни, но и основания площадок для въезда на пандусы в переходах не соответствуют нормам. Так, в подземном переходе на проспекте Ленина – улице Свободы был обнаружен единственный в своем роде «пандус-трамплин» с ржавыми обломанными краями в самом конце спуска. Состояние конструкции не оставляет человеку на коляске шанса безопасно преодолеть лестничный пролет.

Челябинцы жалуются абсурдную среду ОНФ Поделиться

В переходе на остановке «Опытный завод» расстояние от земли до швеллеров пандуса – около семи сантиметров. Воспользоваться этим спуском на инвалидной коляске в одиночку невозможно.

На остановке у ДК имени Колющенко подземный переход скрывает множество ловушек: сломанные перила, порванное резиновое покрытие на ступенях, о которое легко споткнуться. Пандус здесь установлен только у одного выхода.

На остановке «Теплотехнический институт» спуски с пандусов ведут в металлические ограждения, въезды на них сделаны практически вертикально, возможности для разворота коляски почти нет, вместо перил приварены металлические трубки с торчащими штырями.

Поскольку в ряде случаев речь может идти также о неэффективной трате бюджетных средств и нарушении прав граждан, Народный фронт обратился в прокуратуру с заявлением выдать предписания об обеспечении беспрепятственного пользования электроподъемниками в любое время, а также о соблюдении нормативов по безопасности установленных средств и оборудования для передвижения маломобильных лиц.

Представители президентского движения также обратились в администрацию Челябинска с требованием привести в порядок подземные переходы и устранить выявленные недостатки. Также общественники подключили к проблеме городскую прокуратуру.

Кстати, завтра Наталья Котова сама лично собралась осмотреть пугающие «подземки» областного центра.