Челябинец оформлял кредиты на умершую родственницу

Челябинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который оформил несколько кредитов на умершую родственницу. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что подозреваемый получил от своей супруги во временное пользование сотовый телефон ее умершей родственницы. Он увидел, что в телефоне установлено банковское мобильное приложение, после чего зашел в личный кабинет бывшей владелицы и оформил на ее имя кредит в сумме около 60 тысяч рублей. Полученные денежные средства мужчина потратил на различные развлечения. После того, как деньги закончились, подозреваемый еще дважды аналогичным образом оформил кредиты на сумму около 30 тысяч рублей каждый, обналичил их и также потратил на собственные нужды. Займы возвращать он не планировал.

Через некоторое время супруга узнала о его противоправных деяниях и обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Пользоваться чужой банковской картой по закону можно лишь после соответствующего разрешения владельца. Родственники умершего человека могут получить деньги согласно очередям наследования или предсмертному завещанию. До вступления в наследство члены семьи не имеют права тратить или снимать деньги с банковской карты родственника после его ухода из жизни», - сказала начальник отдела дознания УМВД России по городу Челябинску Ольга Майорова.

Кроме того, использование найденной чужой банковской карты для оплаты покупки или снятие с нее денежных средств является преступлением. Уголовная ответственность наступает даже в случае покушения на совершение хищения, то есть, если банковская карта была найдена и использована для оплаты в магазине, однако совершить покупку не удалось, поскольку владелец ее заблокировал.

Данное преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание за его совершение предусматривает до шести лет лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде наложения штрафа.

Если вы нашли банковскую карту и ее владелец вам неизвестен, вы обязаны заявить о находке в полицию. Также вы можете обратиться в отделение банка и сдать карту.