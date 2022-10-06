Челябинкам, чьи близкие находятся в зоне СВО, безвозмездно окажут профессиональную психологическую помощь

В Челябинске окажут психологическую помощь и поддержку женщинам, чьи близкие - мужья, отцы, сыновья – находятся сегодня в зоне боевых действий.

Помощь матерям, женам, дочерям, чьи мужчины являются участниками специальной военной операции, окажет Наталья Скибинцева - психоаналитик и перинатальный психолог для женщин.

Первая встреча-знакомство состоится в это воскресенье, девятого октября, в 15 часов по адресу: проспект Ленина, 11-127 (вход со стороны улицы 40 лет Октября). В дальнейшем занятия группы будут проводиться – на безвозмездной (!) основе – один раз в неделю, по субботам: с 15-ти до 17-ти часов.

Наталья Скибинцева будет работать с трудными эмоциональными состояниями, давать поддерживающие и помогающие психологические инструменты на каждый день, проводить обучение мам по взаимодействию с детьми в стрессовых ситуациях, а также оказывать иную необходимую психологическую помощь и поддержку.

На встречу нужно предварительно записаться, написав в личные сообщения Наталье Соболевой, так как помещение небольшое.

«Нам безмерно приятно, что Наталья сама предложила создать группу поддержки женщинам в такой трудный период жизни. А мы с сестрой готовы предоставить нашу студию и создать теплую, душевную обстановку для вас. Приходите, будем рады поделиться теплом», - написала на своей странице в ВК Анна Киселева-Харитонова, которая и рассказала об открытии группы психологической помощи.