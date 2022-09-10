В Челябинске сегодня, десятого сентября, ограничили движение транспорта в районе ледовой арены «Трактор».

О решении оперативного штаба, принятого в целях обеспечения безопасности жителей и зрителей концертной программы у «Трактора», посвященной 286-летию южноуральской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, движение транспорта будет ограничено по улицам 250-летия Челябинска и Татищева - от Салавата Юлаева до проспекта Героя России Евгения Родионова.

Ограничения будут действовать до 24-х часов десятого сентября.