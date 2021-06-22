Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне

В День памяти и скорби, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Челябинске возложили цветы и венки к Вечному огню в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

«Восемьдесят лет назад началась самая страшная, самая кровопролитная война в истории человечества. Этот день стал черной датой для жителей нашей огромной страны, ведь в каждый дом, в каждую семью ворвалась война, - подчеркнул Алексей Текслер. - Четыре долгих года наша страна воевала и победила в битве со страшным врагом, отстояла свободу и независимость нашей Родины».

Война длилась 1418 дней и ночей. По данным областного военкомата, с территории Челябинской области за годы войны было призвано 324 тысячи 326 человек. Каждый второй южноуралец - 157 тысяч 976 человек - не вернулся к мирной жизни. Всего на войне погибло почти 27 миллионов человек. На оккупированной территории оказались более 84,8 миллиона человек, из них свыше 13,5 миллиона были уничтожены.

«Наш священный долг - помнить всех участников Великой Отечественной войны, кто погиб на полях сражений, кто пришел с победой домой. Помнить всех тружеников тыла от мала до велика, которые каждый день ковали победу в тылу, - отметил Алексей Текслер. - День памяти и скорби – это напоминание будущим поколениям о ценности мира, о том, что нельзя забывать участников той войны, что нужно сохранять историческую память. Великая Отечественная война завершилась миллионами жертв, и мы обязаны это помнить. Мы будем помнить. Вечная память героям! Мирного неба всем нам!».

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область была крупнейшим центром оборонной промышленности, обеспечивая фронт металлом, боеприпасами и боевой техникой. Южный Урал отправил на фронт более 40 соединений и отдельных частей. Каждый второй танк, каждый третий снаряд были отлиты из магнитогорской стали.

Мужской хор Автотранспортного факультета ЮУрГУ и хор «Primavera» присоединились ко всероссийской акции «Аист на крыше» и спели знаменитую песню у Вечного огня на главной улице Челябинска.

В Магнитогорске у Вечного огня активисты поискового отряда «Феникс» МГТУ имени Г.И. Носова почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 2014 года ежегодно мы проводим памятное мероприятие у монумента «Тыл-фронту». Для нас важно почтить тех, кто погиб в годы войны, потому что мы, как поисковики, понимаем, как тяжело было тогда и сколько жертв было в нашей стране. Кроме того, 22 июня во Ржеве проходит захоронение солдат, которых мы обнаруживаем в ходе проведения Вахты Памяти. Этот год не исключение. Все это делает этот день не менее значимым, как и 9 мая», — отмечает руководитель поискового отряда «Феникс» МГТУ имени Г.И. Носова Артем Любецкий.

Напомним, что при участии активистов поискового отряда ежегодно поднимаются личные вещи и останки солдат. Так, в 2021 году за время экспедиции «Вахта Памяти» в Тверской области были обнаружены личные вещи и останки 14 красноармейцев.

Вклад Южного Урала в Великую Победу признан всей страной. Второго июля 2020 года Челябинску и Магнитогорску Указом Президента России присвоено звание «Город трудовой доблести» за массовый трудовой героизм южноуральцев во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в Челябинской области состоятся еще ряд массовых мероприятий в память о тех, чьи жизни унесла страшная война.

В 14 часов в Публичной библиотеке состоится презентация печатной версии книги «Полевая почта - Южный Урал».

В 14 часов 15 минут (в 12 часов 15 минут по московскому времени) состоится всероссийская Минута молчания. Затем пройдет акция «Свеча памяти».

В Челябинске в парке Гагарина с 12 часов до 19 часов 30 минут будет проходить тематическая программа «Танкоград: о доблести, о подвигах, о славе».

В 18 часов на летней эстраде парка Гагарина состоится концерт народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении Певцов - оркестра с программой «Эхо Победы». В программе - песни военных лет, стихи.

ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области и администрации Магнитогорска

ВИДЕО: Главное управление молодежной политики области