Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях

Челябинск наиболее остро нуждается в медсестрах, воспитателях, слесарях-ремонтниках, электрогазосварщиках, электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Это сегодня самые востребованные в южноуральской столице профессии – такую информацию озвучил на аппаратном совещании в мэрии во вторник, седьмого ноября, заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

Также он сообщил, что за последнюю неделю численность безработных в областном центре снизилась на 23 человека, с начала года – на 875. С помощью Центра занятости населения города за десять с небольшим месяцев 2023 года трудоустроились 5 322 человека.

В настоящее время служба занятости располагает 15 909 вакансиями, 44 процента которых относится к обрабатывающим производствам, 17 – к социальной сфере.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата региона озвучила профессии, наиболее востребованные в Челябинской области по итогам десяти месяцев этого года. В лидерах – арматурщики и врачи.