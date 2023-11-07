07.11.2023
Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях
07.11.2023
В Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3 900 объектов
07.11.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Пекинской
07.11.2023
Нежно о стальном: в Челябинске стартует третий женский форум
07.11.2023
Главе СКР представят доклад по смертельному ДТП в Челябинской области
07.11.2023
Челябинский детский поэт Нина Пикулева отмечена международной премией имени Мамина-Сибиряка
Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023