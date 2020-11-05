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Челябинск отмечает День военной разведки

Общество
Сегодня, 15:09
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск сегодня, пятого ноября, вместе со всей Россией отмечает День военной разведки.

Этот праздник не так широко известен в нашей стране, как, например, День ВДВ или День пограничника. Скорее всего, это связано со спецификой работы разведки, ведь настоящего разведчика отличает умение действовать незаметно. Недаром символом военной разведки является летучая мышь, которая всегда считалась одним из самых таинственных и скрытных существ, оживающих под покровом темноты.

По случаю профессионального праздника ранним утром четверга челябинские разведчики собрались у памятника Доблестным сынам Отечества, возложили к подножью Орла цветы, почтили минутой молчания память погибших товарищей.

По словам участника события Филиппа Венедиктова, в торжественном мероприятии приняли участие около сорока человек.

СПРАВКА

День военного разведчика установлен пятого ноября указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года.

Дата праздника выбрана не случайно. Пятого ноября 1918 года в составе полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - центральный орган управления российской военной разведкой.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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