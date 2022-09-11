Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности праздничные площадки в субботу, десятого сентября, посетили более 218 тысяч челябинцев и гостей южноуральской столицы.

По данным полиции, обеспечивавшей охрану общественного порядка, самыми массовыми событиями стали вечерний фейерверк, собравший в центре Челябинска 90 тысяч человек, большой праздник у ледовой арены «Трактор», где побывали 75 тысяч южноуральцев, и концерт на Театральной площади, куда пришли 45 тысяч человек.

Администрация Челябинска благодарит сотрудников правоохранительных органов за охрану общественного порядка.