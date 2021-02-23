Челябинск торжественно отметил День защитника Отечества

Челябинск сегодня, 23-го февраля, отметил День защитника Отечества.
В торжественном возложении цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы в память о всех воинах, погибших на полях сражений, защищая Родину, - церемония началась в 11 часов - принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители законодательной и исполнительной власти, религиозных конфессий, ветеранских, общественных организаций, в том числе военно-патриотической направленности, курсанты.
После торжественной церемонии состоялся разговор Алексея Текслера с участником события, заместителем руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филиппом Венедиктовым, который остался под большим впечатлением от общения с главой региона.
«Я рассказал Алексею Леонидовичу, что на протяжении почти двух лет занимаюсь военно-патриотическим воспитанием молодежи без какой-либо поддержки со стороны органов власти. Губернатор пообещал оказать помощь и содействие. В ближайшее время меня обещали пригласить в областное правительство. Верю, что после того, как личное знакомство с Алексеем Текслером состоялось, военно-патриотическое движение в Челябинске выйдет на новый уровень», - сказал Филипп Венедиктов.