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Челябинск торжественно отметил День защитника Отечества

Челябинск сегодня, 23-го февраля, отметил День защитника Отечества.

В торжественном возложении цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы в память о всех воинах, погибших на полях сражений, защищая Родину, - церемония началась в 11 часов - принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители законодательной и исполнительной власти, религиозных конфессий, ветеранских, общественных организаций, в том числе военно-патриотической направленности, курсанты.

После торжественной церемонии состоялся разговор Алексея Текслера с участником события, заместителем руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филиппом Венедиктовым, который остался под большим впечатлением от общения с главой региона.