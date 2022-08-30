Челябинск торжественно завершит купальный сезон в последний день лета

Челябинск завтра, 31-го августа, торжественно завершит купальный сезон-2022.

Как отмечают в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, нынешний купальный сезон стал особенным: горожане получили возможность отдыхать на девяти благоустроенных муниципальных пляжах, а для обеспечения их безопасности на водоемах южноуральской столицы работали матросы-спасатели поисково-спасательной службы, которые за сезон спасли жизни 34-х человек и более 350-ти раз оказали пострадавшим первую и иную помощь.

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О том, какие навыки и умения помогли спасателям в их работе, все желающие смогут узнать 31-го августа в десять часов утра на Кубке поисково-спасательной службы на водных объектах – командном состязании, которое включает соревновательные элементы, максимально приближенные к профессиональной деятельности спасателей на водоемах.

В 14 часов пройдет торжественное мероприятие, посвященное окончанию купального сезона 2022-го года, на котором наградят отличившихся матросов-спасателей, подведут итоги соревнований и определят лучшего спасателя летнего сезона.

В проведении торжественной части мероприятия примут участие представители министерства общественной безопасности региона, гордумы, уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, администрации Челябинска и главного управления МЧС по Челябинской области.

Мероприятие состоится по адресу: проезд Шершневский бор, 2 (база спасателей Челябинской городской службы спасения).