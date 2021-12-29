Челябинск в этом году проделал большую работу по демонтажу киосков-«нелегалов»

В Челябинске в этом году демонтировали 758 нестационарных объектов, размещенных на территории мегаполиса незаконно.

Снос нелегальных НТО в областном центре осуществляет как муниципальное учреждение «Городская среда», так и собственники – своими силами. Большую работу по демонтажу ведут также предприниматели и депутаты – организуют ее районные администрации.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в декабре уходящего года в столице Южного Урала было ликвидировано 53 незаконно установленных киосков, трейлеров, гаражей, ограничителей проезда, автостоянок, в том числе 37 объектов - силами муниципального учреждения «Городская среда», 16 - за счет средств заинтересованных лиц.

В Металлургическом районе за последний месяц 2021-го года демонтирован один незаконно размещенный нестационарный объект, в Тракторозаводском районе - 11, в Ленинском - пять, в Советском - восемь, в Центральном районе - три, в Калининском - девять, в Курчатовском - 16.

Перечень выявленных нестационарных объектов размещается на сайте администрации Челябинска в разделе «Демонтаж нестационарных объектов». Полномочия по выявлению незаконных объектов возложены на управление благоустройства города, на каждый выявленный объект составляется акт, а информация размещается в еженедельном режиме по пятницам. В разделе также можно ознакомиться с планами и отчетами о проведенной работе.

Работа будет продолжена в 2022-м году, подчеркнули в мэрии.