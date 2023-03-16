В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта

В Челябинске с начала 2023 года демонтировали 83 незаконно размещенных нестационарных объекта, в том числе 28 – принудительно.

Как рассказали в администрации города, выявлено в текущем году 217 объектов, которые были размещены на муниципальных и неразграниченных государственных землях без заключенного в установленном порядке договора.

В мэрии напомнили, что выявление незаконно размещенных нестационарных объектов - киосков, автостоянок, гаражей, иных строений - на территории Челябинска осуществляет комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. При этом демонтаж может осуществляться добровольно - лицами, незаконно разместившими нестационарные объекты, либо принудительно - МКУ «Городская среда» (собственными силами муниципального предприятия или с привлечением подрядной организации).

Принудительно демонтированные НТО помещают для хранения на площадки «Городской среды».