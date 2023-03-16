16.03.2023
В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта
16.03.2023
В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр
16.03.2023
В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка
16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
16.03.2023
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023