Челябинская епархия издаст справочник для бездомных

Отдел по социальному служению Челябинской епархии завершил работу по созданию специального пособия в помощь бездомным людям. За основу было взято аналогичное справочное издание, которое выпустил Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, справочник поможет людям без определённого места жительства сориентироваться – где им может быть оказана социальная помощь. В брошюре укажут как церковные социальные структуры, светские, так и организации иных традиционных конфессий, которые занимаются помощью бездомным.

В справочнике будут следующие разделы:

1. Где поесть. В нём будут указаны те социальные структуры, где оказывается кормление. Описано, в каком месте и в какое время.

2. Где лечиться. Прописаны адреса, где такая помощь ведётся.

3. Где одеться. Указан перечень объектов – церковных и светских, где можно получить одежду.

4. Социальная помощь. Здесь даётся информация, где человека помогут отправить домой, оформят справку о потере документов, посодействуют в устройстве в социальный приют и найдут работу.

5. Экстренная помощь. Неотложная комплексная социальная помощь в особо трудных обстоятельствах, в том числе, в холода.

6. Приюты. Адреса учреждений социальной помощи для бездомных.

«Мы собрали всю информацию по приходам нашей епархии, где занимаются такой работой. Узнали все профильные организации – городские и общественные. Готовим справочник для печати и затем будем его раздавать тем социальным объектам, где осуществляется помощь бездомным», – рассказал руководитель отдела по социальному служению Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский.