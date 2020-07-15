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Челябинская команда радиоспортсменов завоевала «золото» на чемпионате мира

Фото: 
ОПФР по Челябинской области
Общество
Сегодня, 13:46

Российская команда радиоспортсменов под позывным RM9A (Радио Мария 9 Анна), в состав которой входят уроженцы Челябинской области, в четвертый раз заняла первое место в чемпионате мира по радиосвязи на коротких волнах.

Чемпионат проходил с 11 по 12 июля на всех континентах земного шара. За сутки на шести радиоспортивных диапазонах команда с позывным сигналом RM9A провела более 4 тысяч двухсторонних радиосвязей со 153 радиовещательными зонами международного Союза Электросвязи и 222 штаб-квартирами национальных радиолюбительских организаций мира.

Все участники команды – заслуженные мастера спорта России: Виктор Чернобровин, Юрий Куриный, Александр Коннов и Вячеслав Лосев, мастера спорта России международного класса: Сергей Полянский и Олег Линьков, мастера спорта: Михаил Каган и Руслан Веричев.

Режим повышенной безопасности из-за пандемии в дисциплине спорта «радиосвязь на коротких волнах» выполняется идеально: большинство спортсменов участвуют в соревнованиях со своих стационарных радиостанций в полном одиночестве, случайные зрители не предусмотрены.

Радиостанции с несколькими операторами не собирают в одном помещении более 3 человек, а часть операторов может участвовать в процессе удаленно, поскольку  это позволяет аппаратно программная часть комплекса. Как и в любом техническом виде спорта, важную роль играет техническое оснащение радиостанции, включающее в себя главное «оружие» – антенны.

Режим самоизоляции, введённый во многих странах, увеличил количество спортсменов – участников данного чемпионата – почти на 25%! Это повысило результат выступления челябинской команды по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то, что сейчас Солнце находится в очередном минимуме своей активности. Минимумы Солнечной активности случаются в среднем каждые 12 лет и этот фактор весьма отрицательно сказывается на прохождении радиоволн в диапазоне коротких волн.

Всего в чемпионате мира приняли участие более шести тысяч спортсменов из 110 стран мира. Челябинская команда уже седьмой раз подряд занимает первое место в чемпионате мира на Азиатском континенте.

Для справки: Чемпионат мира по радиосвязи на коротких волнах (IARU HF World Championship) учрежден международным союзом радиолюбителей IARU (International Amateur Radio Union), являющимся составной частью Международного Союза Электросвязи ITU (International Telecommunications Union) со штаб-квартирой в Женеве. Проведение и судейство чемпионата делегировано Американской лиге радиоспорта ARRL (American Radio Relay League).

 

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