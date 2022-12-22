22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
22.12.2022
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
16.12.2022
В Магнитогорске живые «экспонаты» зоовыставки «выставлялись» без лицензии
14.12.2022
В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов
06.12.2022
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022