Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Известное научно-производственное объединение Южного Урала получило от Россельхознадзора предостережение о недопущении нарушений обязательных требований при реализации семян овощных культур.

В декабре надзорное ведомство установило, что юридическое лицо из Челябинска в Интернете предлагает к реализации пакетированные семена сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

«Во время мониторинга безопасности выявлено 23 сорта семян овощных культур: 20 сортов томатов и три сорта огурцов (к примеру, помидоры «Малиновое чудо новое», «Сивка-бурка», «Князь Гвидон», «Мамин любимый» или огурцы сортов «Гилрой», «Шерпа» «Пони»)», - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

Представитель надзорного ведомства напомнила, что в соответствии со статьей 30 федерального закона «О семеноводстве» к реализации допускаются семена сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в вышеназванный госреестр.

Для предотвращения нарушения управление Россельхознадзора на постоянной основе ведет работу по мониторингу сайтов интернет-магазинов и напоминает хозяйствующим субъектам, что за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 10.12 КоАП РФ.