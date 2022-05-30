Челябинская область готова к холере

Роспотребнадзор рекомендовал руководителям субъектов Российской Федерации оценить готовность органов исполнительной власти регионов и медицинских организаций к недопущению завоза и распространения холеры на их территориях. В Челябинской области предприняты все меры по недопущению этого инфекционного заболевания на своей территории, подготовлены резервные госпитальные базы.

Постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, рекомендуется усилить контроль за состоянием водопроводных и канализационных сетей, за лабораторным исследованием сточных вод (в том числе открытые водоемы), провести тренировочные занятия на случай вспышки заболевания. Кроме того, территориальные управления Роспотребнадзора должны принять дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.

Властям предстоит также оценить готовность госпитальной и лабораторной баз на случай выявления заболевших холерой. «Обеспечить готовность госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой в срок до первого июня 2022 года», - говорится в постановлении.

Роспотребнадзор также рекомендовал территориальным управлениям определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от холеры.

Кроме того, должны быть приняты дополнительны меры по повышению настороженности медработников к выявлению случаев холеры и незамедлительному обследованию больных с подозрением на нее.

«В Челябинской области все медицинские организации за период пандемии подготовлены к оперативному реагированию при выявлении случаев заражения карантинными инфекциями, в том числе холерой, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве. - Разработаны и актуализированы планы мероприятий по профилактике, схемы оповещения». Проведены плановые учения.

В Челябинской области определены две госпитальные базы, которые будут оказывать медпомощь пациентам с холерой. Взрослых будут направлять для лечения в ГКБ №8 Челябинска, детей – горбольницу №9.

В ведомстве уточнили, девятая больница уже 26 лет является резервной базой на случай выявления случаев холеры у детей.

«Медучреждения полностью обеспечены и регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарств, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинскими изделиями, включая средства индивидуальной защиты», - заверили в минздраве.

Постановление Роспотребнадзора принято в связи с сохраняющейся угрозой завоза и распространения холера. На данный момент в Челябинской области не выявлено ни одного случая этого инфекционного заболевания.