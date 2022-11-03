Челябинская область отметит День народного единства

В пятницу, четвертого ноября, жители Челябинска и области отметят День народного единства разнообразными мероприятиями.

В Челябинске в парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится интерактивное мероприятие «Мы вместе» и масштабной театрализованной исторической реконструкцией, посвященной событиям 1612 года, сообщает управление культуры города.

В 14 часов на главной сцене парка начнется театрализованный пролог и концертная программа с участием творческих коллективов, которые покажут челябинцам, как многонациональна культура народов России.

В 15 часов на площадке у фонтана стартует историческая реконструкция боёв 1612 года. Зрители смогут погрузиться в события, положившие начало становлению независимой России. Участие в действе примут около 50 реконструкторов. Они предстанут перед публикой в исторических костюмах, которые носили представители разных сословий той эпохи: дворяне, крестьяне, офицеры. Кроме того, у фонтана будут установлены пушки и развернуты укрепления, что позволит зрителям как следует погрузиться в атмосферу 17-го века. Программа продлится до 17-ти часов.

В этот же день на территории парка Гагарина будет развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи, где будут принимать посылки, сувениры и иные необходимые вещи для поддержки военнослужащих, а также жителей ДНР и ЛНР.

Кроме того, в парке будет реализован проект «Письмо на фронт». Организаторы подготовили специальные бланки, на которых можно будет написать письма мобилизованным. Весточки из челябинского парка также отправятся на передовую.

В 12 часов на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске пройдет общегородской молебен о воинстве и народе. Возглавит его митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В Богослужении примут участие священнослужители и прихожане всех городских приходов, ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организаций.

В историческом парке «Россия - Моя история» Челябинска в День народного единства пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» в двух форматах - онлайн и офлайн.

С 13 до 14 часов состоится онлайн тематическая викторина «Культура Новороссии»: вопросы об истории, культуре и особенностях новых субъектов Российской Федерации.

С 16 до 20 часов все желающие смогут бесплатно совершить путешествие в глубь веков и познакомиться с историей России в новом мультимедийном формате на экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы».

С 18 до 19 часов состоится бесплатная тематическая квест-экскурсия «Воинская слава России: от Куликова поля до Бородино» с VR-программой «Освобождение Москвы от поляков»: погрузитесь в атмосферу сражений, ставших поворотными в истории нашей страны. Запись по телефону + 7 (351) 217-70-77.

В 18 часов - специальный медиапроект «Закулисье». Он пройдет в онлайн формате. Специалисты Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области поделятся секретами организации крупнейших культурных событий нашего региона, а также расскажут о своем творческом пути.

В 11 часов челябинцы и гости города смогут бесплатно посмотреть на большом экране кинотеатра им. Пушкина классические советские фильмы (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

В 11 часов - музыкальная сказка «Марья-искусница» (6+).

В 12 часов 30 минут - шукшинские «Печки-лавочки» (6+).

В 14 часов 20 минут - «А зори здесь тихие» (12+).

В 12 часов, в 13 часов и в 17 часов в муниципальных киноцентрах «Знамя» и «Импульс» Челябинска состоится премьера картины «Петр I. Последний царь и первый император».

В 14 часов в Челябинске в киноцентре им. Оболенского состоится бесплатный показ фильма «Россия. Нам 30 лет!» (ул. Сони Кривой, д. 38).

Кинотеатр «Знамя» (ул. Кирова, 112) с четвертого по шестое ноября будет дарить подарки своим зрителям. Все купившие билет в эти дни на любой сеанс смогут получить в подарок билеты в кино, попкорн, и суперприз - билеты на всю компанию друзей и набор попкорна.

Анонсы других мероприятий, которые в этот день состоятся в Челябинске.

МАГНИТОГОРСК

В Магнитогорске в День народного единства в 8 часов 30 минут в кафедральном соборе Вознесения Христова пройдет Божественная литургия. А в 11 часов начнется Крестный ход в поддержку российских воинов, в котором примут участие прихожане городских храмов, ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организации. Участник пройдут по маршруту: ул. Вознесенская, Советской Армии, пр. Карла Маркса и ул. Комсомольская. Шествие завершится в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца, где священнослужители совершат молебное пение о русском воинстве.

ЗЛАТОУСТ

В Златоусте мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут во Дворце культуры «Булат».

В 13 часов – выступление духового оркестра, мастер-класс златоустовских ремесленников.

В 14 часов – праздничный театрализованный концерт с участием центров национальных культур города.

День народного единства был установлен как государственный праздник в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Победа была одержана благодаря единению русского общества. Праздник был приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери, которая была знаменем народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским.

Идея праздновать четвертого ноября День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года, рассказали в храме святого Александра Невского в Челябинске. Она была поддержана комитетом Госдумы по труду и социальной политике. Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», - сказал тогда Патриарх Алексий.

Празднование Дня народного единства совпадает с праздником Казанской иконы Божией Матери - праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Это один из немногих праздников, объединивших в себе историческую, государственную и религиозную составляющие. Патриарх Алексий II призывал превратить четвертое ноября в «день добрых дел и заботы о людях». Государственным праздником четвертое ноября стало в 2005 году.