Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября.

С 11 до 15 часов в Чебаркуле на площади им. Ленина состоится X открытый фольклорно-гастрономический фестиваль национальной кухни и творчества народов Урала «Чебаркульская трапеза».

В 12 часов состоится общегородской молебен Казанской иконе Божией Матери на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христова. За богослужением будут возноситься молитвы о властях, воинстве и народе Богохранимого Отечества нашего. Возглавит молебен митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Челябинск, улица Салавата Юлаева, 44).

С 12 до 23 часов в Музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится «Ночь искусств» (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В программе:

С 12 до 15 часов - творческие мастер-классы для самых маленьких. Малыши будут рисовать пальчиками, кляксами, простыми формами.

В 15 часов - марафон мастер-классов от харизматичного художника-иллюстратора музея Евгения Синицы.

В 15, 16, 17 и 18 часов – на выставке «Уральский сфинкс. Художественное литье из чугуна» состоятся бесплатные экскурсии «Загадки уральского сфинкса», на которых расскажут об особенностях изготовления такой скульптуры, главных сюжетах и вехах развития художественного литья.

В 18 часов – Лекторий. Искусствоведы музея расскажут о любовных перипетиях

страстного испанского художника, особенностях кубизма и неожиданных сторонах творческой личности Пикассо. Для зрителей онлайн запланированы трансляции.

В 19 часов - синтетический проект-концерт «Три чуда в искусстве. Пикассо и современники» с участием музыкантов Челябинского симфонического оркестра. После концерта - спектакль «ОльгаМария» от Студии-М.

В 14 часов Челябинске в парке им. Ю.А. Гагарина состоится празднование Дня народного единства. Пройдет праздничное интерактивное мероприятие «Мы вместе» и масштабная театрализованная историческая реконструкция, посвящённая событиям 1612 года (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 14 часов - театрализованный пролог и концертная программа.

С 15 до 17 часов на площадке у фонтана - историческая реконструкция боёв 1612 года.

В 18 часов состоится гала-концерт XII Международного фестиваля национальных культур «Синегорье» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета им. Глинки).

В Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоится Гала-концерт лауреатов областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» и награждение лауреатов областной премии «Национальное признание» (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В фойе будут проходить выставки и мастер-классы национально-культурных объединений Челябинской области - лауреатов фестиваля.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 ноября - День народного единства.

4 ноября в православном календаре - Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября в народном календаре - Казанская.

4 ноября 1993 года в Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор.

5 ноября - День военного разведчика.

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

5 ноября в народном календаре День Якова. В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти - Иакова Младшего, прозванного «братом Господним».

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий.

5 ноября 1967 года сдали в эксплуатацию телецентр в Останкино.